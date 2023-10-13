БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке — результат совместной работы кабмина и центрального банка. Путин назвал важный инструмент для роста торговли

"Подписанный мной указ (о валютной выручке — ред.) — это результат совместной работы правительства, администрации президента и центрального банка. Есть разные подходы к решению данной проблемы. Проблема существует, она связана с разбалансировкой денежных потоков. Прежде всего, потоков, связанных с валютой", — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

КУРС РУБЛЯ

Путин заявил, что курс рубля колеблется в том числе потому, что валютная выручка не возвращается в достаточном объеме, он считает, что эффект от указа о валютной выручке будет. Центробанк оценил снижение реального эффективного курса рубля

Путин в среду подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

"Сейчас есть основание полагать, что и курс рубля колеблется в том числе и потому что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке. На мой взгляд, эффект (от указа о валютной выручке — ред.) будет", — сказал Путин.

РОСФИНМОНИТОРИНГ

Президент России добавил, что Росфинмониторинг будет контролирующим органом по исполнению указа о валютной выручке для контроля за денежными потоками.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что они (Росфинмониторинг) назначаются не для того, чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью — иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках, вот и все, чтобы государство было в курсе происходящих событий", — сказал глава России.

Путин отметил, что указ о валютной выручке поможет бюджету, так как для него нужен курс доллара "чуть-чуть пониже".

"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Если бы все было нормально, и указа (о валютной выручке — ред.) бы не было", — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Глава государства отметил, что курс доллара по отношению к рублю не связан с проблемами в экономике.