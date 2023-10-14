МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Заработные платы в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в среднем на 8% – например, у водителей, а в некоторых отраслях на 22% – у курьеров, грузчиков, продавцов, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. Определена динамика рынка труда в российском ритейле

"В условиях кадрового голода компании конкурируют между собой за кандидата, предлагая им более высокие зарплаты. Так, в первом полугодии среднее зарплатное предложение выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в некоторых отраслях рост достиг 22%", – рассказал Ветерков.

Он уточнил, что заметный рост средних зарплат наблюдается у водителей. Их возможный доход летом 2023 достигал в среднем 81 тысячу рублей в месяц по сравнению с 75 тысячами за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, курьерам предлагают в среднем 70 тысяч в месяц, что на 17-20% больше по сравнению с летом 2022 года. Предложения у грузчиков также подросли — 50 тысяч рублей в 2023 и 42 тысячи в 2022 соответственно. Администратор, продавец, оператор call-центра в среднем могут получать от 40 до 50 тысяч в этом году. В 2022 году зарплаты по этим вакансиям варьировали от 35 до 42 тысяч рублей.

"По нашим данным, 91% российских компаний чувствуют нехватку кадров. Половина из них сообщает о нехватке массового персонала, включая продавцов, операторов и водителей. 43% HR-специалистов отметили, что им не хватает представителей рабочих специальностей — токарей, сварщиков и других специалистов. Особенно остро проблема стоит в сфере производства и агропрома", – добавил Ветерков.

Комментарий сформирован на основании анализа примерно 35 тысяч вакансий сервиса.