МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Хотя на Западе клянутся, что Украина остается важнейшим приоритетом и по-прежнему находится в центре его внимания, на деле она с неизбежностью отходит на второй план по трем причинам, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В США рассказали, какие территории может потерять Украина

Во-первых, по его словам, украинский кризис является "давней историей", он "успел поднадоесть". "Денег потрачена уйма, а все новые требования Киева начинают утомлять. Украина "приелась". Более того: она стала политически спорной темой в США, источником внутренннего раскола", — объяснил он.

Во-вторых, перспектива решения конфликта на Украине в пользу Запада не просматривается, заявления о близкой победе Киева не оправдались.

"Россия не выглядит как страна, которой можно нанести "стратегическое поражение". В общем, тупик, чреватый поражением Украины, что лишь подчеркивает бессмысленность уже понесенных ради нее огромных финансовых потерь", — продолжил сенатор.

Третья причина, по словам Пушкова, заключается в том, что назрел новый и очень драматический кризис на Ближнем Востоке с непонятными, но глубокими последствиями, в том числе для Запада, где немало радикальных исламистов, поддерживающих палестинцев.

"Украина далеко. Исламисты и джихадисты близко, они — внутри западных обществ, и уже начали проявлять себя", — подчеркнул он.