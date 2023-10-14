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2023-10-14T07:55:54+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231014/841981767.html
Экс-президент Польши допустил возможность гражданской войны
Макроэкономика
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В Польше не исключена гражданская война, заявил экс-президент Лех Валенса французскому изданию Le Point. По мнению политика, нынешнее правительство на каждую мирную демонстрацию... ПРАЙМ, 14.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, польша, евросоюз, гражданская война
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Польше не исключена гражданская война, заявил экс-президент Лех Валенса французскому изданию Le Point.
По мнению политика, нынешнее правительство на каждую мирную демонстрацию направляет вооруженных полицейских, из-за чего сохраняется высокий риск "неправильной реакции или эскалации".
"Ситуация серьезная. Я не исключаю возможности гражданской войны в Польше", — подчеркнул Валенса.
Он добавил, что "в конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве".
"Я даже боюсь, что будет применено оружие. И такой бунт грозит не только Польше", — сказал экс-президент.