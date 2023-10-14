МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. В Польше не исключена гражданская война, заявил экс-президент Лех Валенса французскому изданию Le Point. Маск предупредил об угрозе гражданской войне в Европе

По мнению политика, нынешнее правительство на каждую мирную демонстрацию направляет вооруженных полицейских, из-за чего сохраняется высокий риск "неправильной реакции или эскалации".

"Ситуация серьезная. Я не исключаю возможности гражданской войны в Польше", — подчеркнул Валенса.

Он добавил, что "в конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве".

"Я даже боюсь, что будет применено оружие. И такой бунт грозит не только Польше", — сказал экс-президент.