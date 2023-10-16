JDN: ребрендинг McDonald’s в России прошел успешно, Москва осваивает новые рынки
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Качество бургеров российской сети "Вкусно — и точка" не уступает вкусу ушедшего из страны McDonald's, Москва готова расширять эту сеть, пишет французский интернет журнал JDN.
Американская сеть быстрого питания McDonald's покинула Россию в мае 2022 года из-за конфликта на Украине. Она была очень популярна, поэтому российское правительство решило создать свою сеть. Буквально через месяц в стране появился фаст-фуд ресторан "Вкусно — и точка", поясняет JDN.
"При входе в один из новых ресторанов в глаза моментально бросается практически полное его сходство с McDonald's: те же терминалы для заказов, униформа персонала, очень похожее меню — и такая же очередь", — описывает ресторан автор статьи.
Как указывает французский журнал, меню несколько отличается от оригинального, но бургеры такие же вкусные. Он отдельно подметил, что русская "Кока-Кола" больше похожа на "Пепси", так как последняя пользовалась большим успехом среди местных жителей.
После успеха ребрендинга "Вкусно — и точка", российские власти планируют заменить сеть KFC, которая тоже собирается уйти из страны, и на его место вернуть Rostic's. Москва рассчитывает на конкурентоспособность своих ресторанов, "Вкусно — и точка" уже работает в Белоруссии и Казахстане, заключает автор материала.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231016/841995392.html