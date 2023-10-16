МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Качество бургеров российской сети "Вкусно — и точка" не уступает вкусу ушедшего из страны McDonald's, Москва готова расширять эту сеть, пишет французский интернет журнал JDN. KFC и Rostic's повысили цены на позиции меню в пределах пяти процентов

Американская сеть быстрого питания McDonald's покинула Россию в мае 2022 года из-за конфликта на Украине. Она была очень популярна, поэтому российское правительство решило создать свою сеть. Буквально через месяц в стране появился фаст-фуд ресторан "Вкусно — и точка", поясняет JDN.

"При входе в один из новых ресторанов в глаза моментально бросается практически полное его сходство с McDonald's: те же терминалы для заказов, униформа персонала, очень похожее меню — и такая же очередь", — описывает ресторан автор статьи.

Как указывает французский журнал, меню несколько отличается от оригинального, но бургеры такие же вкусные. Он отдельно подметил, что русская "Кока-Кола" больше похожа на "Пепси", так как последняя пользовалась большим успехом среди местных жителей.

После успеха ребрендинга "Вкусно — и точка", российские власти планируют заменить сеть KFC, которая тоже собирается уйти из страны, и на его место вернуть Rostic's. Москва рассчитывает на конкурентоспособность своих ресторанов, "Вкусно — и точка" уже работает в Белоруссии и Казахстане, заключает автор материала.

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