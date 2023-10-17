МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. ЦБ сохранил перечень системно значимых банков

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.

"В сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6% месяц к месяцу с поправкой на сезонные факторы (в августе — 9,4%). Годовая инфляция выросла до 6 с 5,2% месяцем ранее. На 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России", — сказано в документе.

Аналитики отметили, что вклад устойчивых факторов в ценовую динамику увеличился, при этом спрос в экономике продолжил расти, в том числе подпитываемый дальнейшим расширением кредитования. При этом меры денежно-кредитно политики уже начали действовать на торможение инфляционных процессов: выросли процентные ставки, происходит активный рост срочных вкладов населения.

"Потребуется дополнительное время для того, чтобы принятые решения Банка России по денежно-кредитной политике привели к повышению сбережений и охлаждению динамики спроса, приблизив его к возможностям расширения выпуска, которые сейчас объективно ограничены рекордно низким уровнем безработицы, отсутствием существенного объема свободных трудовых ресурсов. В предстоящие кварталы это будет способствовать постепенному снижению инфляционного давления и возврату инфляции к 4% в 2024 году", — заключили они.