МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в РФ в сентябре 2023 года выросли на 4,7% по сравнению с августом, в годовом выражении также отмечен рост — на 16,7%, следует из публикации Росстата. ФАС потребовала от крупнейших производителей мяса кур снизить оптовые цены

Как ранее сообщал Росстат, в августе цены промпроизводителей в месячном выражении выросли на 4,4%, в годовом — на 10,6%.

"В сентябре 2023 года по сравнению с августом индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 104,7%, по сравнению с декабрем 2022 года – 120,7% (в сентябре 2022 года по сравнению с августом – 99,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – 100,4%)", — говорится в документе. За сентябрь в годовом выражении цены выросли на 16,7%, за январь-сентябрь — снизились на 1,2%.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей выросли на 11% после роста на 12,8% в августе, в годовом выражении они выросли на 41,2%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 3,3% после увеличения на 2,5% месяцем ранее, в годовом выражении — выросли на 10,9%.

В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в сентябре снизились на 0,8% после снижения на 0,4% в августе, в годовом выражении — выросли на 7,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены выросли на 0,7% после роста на 1,1% в августе, в годовом выражении рост составил 10,1%.

Статистическое ведомство отмечает, что в сентябре по сравнению с августом в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок более всего цены выросли на антрацит — на 25,6%, глины огнеупорные – на 22,5%, нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную – на 19,8%, глины прочие, не включенные в другие группировки – на 15,2%, конденсат газовый нестабильный – на 14%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный – на 13,4%, концентраты никелевые – на 11,9%, концентраты сурьмяные – на 11,3%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов, такие как конденсат газовый стабильный – на 23,3%, битумы нефтяные кровельные – на 20,9%, топливо нефтяное дистиллятное прочее, дистилляты средние, не включенные в другие группировки – на 17,5%, топливо дизельное – на 15,9%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 15,1%, мазут топочный – на 14%, топливо судовое – на 13,3%, бензин автомобильный марки от АИ-81 до АИ-92 – на 11,3%, бензин автомобильный марки от АИ-96 до АИ-98 – на 11,2%, пропан и бутан сжиженные – на 10,7%, битумы нефтяные дорожные – на 10,3%.