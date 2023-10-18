МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 6,38% на 16 октября с 6,26% неделей ранее, следует из обзора министерства "О текущей ценовой ситуации". В Центробанке раскрыли, когда годовая инфляция в России достигнет пика

"На неделе с 10 по 16 октября 2023 года рост потребительских цен замедлился до 0,15% после роста на 0,24% на неделе с 3 по 9 октября 2023 года. Год к году инфляция составила 6,38% г/г после 6,26% г/г", — говорится в обзоре.

Как пишет министерство, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,36% с 0,31% неделей ранее. "Возобновился рост цен на плодоовощную продукцию (0,35% после снижения цен на 0,24% неделей ранее). На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне предыдущей недели (0,36% после 0,35% неделей ранее). Увеличились темпы роста цен на макаронные и крупяные изделия и масложировую продукцию, возобновился рост цен на муку. Вместе с тем замедлился рост цен на молочную продукцию, яйца, хлебобулочные изделия и мясопродукты, ускорилось удешевление сахара", — указано в документе.

По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился — до 0,06% с 0,12% неделей ранее. "Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (до 0,07% после 0,56% неделей ранее) и медицинские товары. Подешевели одежда, обувь, моющие и чистящие средства. Вместе с тем увеличились темпы рост цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. На бензин и дизельное топливо снижение цен продолжилось (на 0,29% и 0,35% соответственно)", — пояснили в министерстве.

Цены на регулируемые, туристические и бытовые услуги замедлили рост — до 0,06% после 0,3% неделей ранее.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году до 7,5% с прежней оценки в 5,3%. Банк России также повысил свой прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%.