ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

“Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Уверен, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота”, — сказал он.