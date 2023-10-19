2023-10-19T06:38:16+03:00
2023-10-19T06:38:16+03:00
2023-10-19T06:38:16+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231019/842020903.html
Сечин призвал к расширению применения юаня и рубля в расчетах
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава "Роснефти", ответственный... ПРАЙМ, 19.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, игорь сечин, юань, рубль, дедолларизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
“Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Уверен, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота”, — сказал он.