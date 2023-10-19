ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Модель экономики Китая будет еще устойчивее к внешним шокам и позволит в долгосрочной перспективе перейти на новую ступень развития, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине. Сечин назвал долю энергетики в структуре экспорта из России в Китай

"Уверен, что современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития", — сказал он.

Как Россия, так и Китай, проводят структурную перестройку своей экономики под усиленным внешним давлением, отметил Сечин. "Тем не менее, необходимо отметить успешное преодоление шоков, связанных с введением беспрецедентных санкций в последнее время. Восстанавливается спрос как потребительского сектора, так и промышленности. Продолжается рост инвестиций в основной капитал — плюс 7,6% за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году рост ВВП может превысить 2,5%", — рассказал Сечин о ситуации в России.

По его словам, новая экономика Китая, включающая такие отрасли, как производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами — плюс 6,5% за шесть месяцев 2023 года. Также Китай уже много лет является лидером "зеленого" перехода в мире, добавил он. На страну приходится около 60% всего производства ветряных генераторов в мире, более 80% солнечных панелей, 55% всех продаж электромобилей и около 80% мощностей по производству электрических батарей.

Также важным фактором роста экономики КНР, по мнению Сечина, являются взвешенные действия Народного банка Китая, который проводит плавное смягчение денежно-кредитной политики.

В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.