RS: поддерживая Украину, США рискуют принести в жертву Западную Европу
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Нынешняя политика США может повлечь за собой риск принесения Западной Европы в жертву ради Украины, заявил в статье для издания Responsible Statecraft политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.
По его словам, если бы это произошло, то это стало бы "одной из худших сделок за всю историю стратегии США". Ученый подчеркнул, что Западная и Центральная Европа, а не Украина, являются и остаются на протяжении более столетия зоной действительно жизненно важных интересов США на европейском континенте.
"Более того, разрушение Западной Европы и Европейского союза уничтожит реальные шансы Украины на будущее демократическое процветание и стабильность; поскольку они зависят главным образом от связей с ЕС, а не с Соединенными Штатами", — указал он.
Ливен отметил, что украинское контрнаступление провалилось, достигнув "очень небольших успехов" ценой "огромных потерь". "Нет также оснований надеяться на больший успех Украины в следующем году, учитывая соотношение военных и экономических сил Украины и России", — подчеркнул он.
Профессор отметил, что экономическое процветание и либеральная демократия в Европе составляют ключевую опору собственной силы Америки в мире и, следовательно, жизненно важный национальный интерес США. "Без них собственная экономическая мощь Америки будет серьезно ослаблена, а престиж демократии в мире подорван. У США не будет особого смысла позиционировать себя как лидера демократии в Азии, если она потерпит крах в Европе", — предупредил он.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231019/842021239.html