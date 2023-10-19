МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Нынешняя политика США может повлечь за собой риск принесения Западной Европы в жертву ради Украины, заявил в статье для издания Responsible Statecraft политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен. Французский генерал оценил ход конфликта на Украине

По его словам, если бы это произошло, то это стало бы "одной из худших сделок за всю историю стратегии США". Ученый подчеркнул, что Западная и Центральная Европа, а не Украина, являются и остаются на протяжении более столетия зоной действительно жизненно важных интересов США на европейском континенте.

"Более того, разрушение Западной Европы и Европейского союза уничтожит реальные шансы Украины на будущее демократическое процветание и стабильность; поскольку они зависят главным образом от связей с ЕС, а не с Соединенными Штатами", — указал он.

Ливен отметил, что украинское контрнаступление провалилось, достигнув "очень небольших успехов" ценой "огромных потерь". "Нет также оснований надеяться на больший успех Украины в следующем году, учитывая соотношение военных и экономических сил Украины и России", — подчеркнул он.

Профессор отметил, что экономическое процветание и либеральная демократия в Европе составляют ключевую опору собственной силы Америки в мире и, следовательно, жизненно важный национальный интерес США. "Без них собственная экономическая мощь Америки будет серьезно ослаблена, а престиж демократии в мире подорван. У США не будет особого смысла позиционировать себя как лидера демократии в Азии, если она потерпит крах в Европе", — предупредил он.