ПХЕНЬЯН, 19 окт — ПРАЙМ. На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок энергоносителей, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. В СМИ оценили истерику США после встречи Путина и Ким Чен Ына

"Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — заявил он на пресс-подходе в Пхеньяне.

Российский министр отметил, что там будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами России и КНДР на космодроме Восточный.

"Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР", — заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, в каких сферах Москва и Пхеньян могут и будут реализовывать совместные проекты.