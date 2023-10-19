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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231019/842021306.html
Лавров обозначил планы экономического взаимодействия с КНДР на осень
Макроэкономика
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На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок энергоносителей,... ПРАЙМ, 19.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, кндр, сергей лавров, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПХЕНЬЯН, 19 окт — ПРАЙМ. На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок энергоносителей, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — заявил он на пресс-подходе в Пхеньяне.
Российский министр отметил, что там будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами России и КНДР на космодроме Восточный.
"Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР", — заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, в каких сферах Москва и Пхеньян могут и будут реализовывать совместные проекты.