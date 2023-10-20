МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. США демонстрируют способность поддерживать безнадежные конфликты, включая украинский, пишет The National Interest. Нет шансов. В США констатировали бесполезность выделения помощи Киеву

То, как закончится этот конфликт, является "самым важным геополитическим вопросом, стоящим сегодня перед международным сообществом", говорится в статье.

При этом, по словам автора, ни урегулирование путем переговоров, ни военная победа пока не просматриваются.

Украина требует вернуть себе территории, присоединенные к России с 2014 года, но Москва не намерена их возвращать. Россия, со своей стороны, требует, чтобы Запад отказался от любых нынешних или будущих планов по включению Украины в НАТО, однако Киев и его западные союзники отказываются

Автор делает вывод, что воюющие стороны будут сражаться насмерть, и маловероятно, что одна из сторон одержит полную победу.

При этом, как отмечается, Запад может устать от поддержки Украины и оставить ее одну, но эта возможность не очевидна.

"Соединенные Штаты продемонстрировали редкую способность оставаться приверженными тем конфликтам, в которых невозможно победить. Каким, по-видимому, является и украинский. Более того, отказ от Украины, вероятно, будет рассматриваться как величайший акт трусости великой державы со времен мюнхенской катастрофы", — говорится в материале.

При этом, по мнению автора, конфликт на Украине потенциально более опасен, чем холодная война, и может привести к применению ядерного оружия, если Россия почувствует угрозу своему существованию.

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