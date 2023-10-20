МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Предприятие "Фанагория", одна из крупнейших виноделен России, запустила собственное производство контейнеров для хранения и выдержки вин в бутылках, которые ранее импортировались, сообщает компания. Российские игристые вина заняли почти 70 процентов рынка в стране

"В рамках стратегии обеспечения независимости от сторонних поставщиков "Фанагория" в сентябре этого года начала собственное производство металлических контейнеров для выдержки тихих и игристых вин в бутылках и для их хранения. Ранее они импортировались. Винодельня планирует производить на начальном этапе по 100 таких корзин в месяц, а в дальнейшем довести это количество до 250. Продажи для сторонних заказчиков также открыты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они будут изготавливаться из отечественной стали и станут устойчивы к прохладным и влажным условиям, в которых происходит выдержка вин. При этом гальваническое покрытие защитит металл от коррозии. Кроме того, контейнеры можно использовать многократно и полностью переработать.

"При правильном использовании контейнеры могут использоваться до 15 лет. А в течение срока эксплуатации разборная конструкция при необходимости позволяет быстро заменить поврежденные элементы новыми", — добавляется в сообщении.

Всего до конца года компания рассчитывает произвести для своих нужд 600 контейнеров для игристых вин.

Группа компаний "Фанагория" — одно из крупнейших отечественных винодельческих предприятий полного цикла, расположенное на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Виноградники компании занимают площадь более 4 тысяч гектаров. Продукция отгружается в большинство регионов РФ и экспортируется в Китай, Казахстан и Белоруссию.