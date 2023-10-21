МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания, сообщает издание EUobserver со ссылкой на документ. ЕС и США изучат, как дать Украине доходы от замороженных российских активов

Отмечается, что Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по "разрушению российских промышленных мощностей".

По мнению Литвы, 12-й пакет должен включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, "гвоздей и кнопок", а также "швейных игл и вязальных спиц".

Однако при этом, как отмечает один из дипломатов блока, Евросоюз "предпочитает верить в сказки о том, что его существующий санкционный режим наносит вред России".

После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.