ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Приостановка членства Росфинмониторинга в объединении финансовых разведок "Эгмонт" поставит на паузу ряд международных расследований, от чего пострадают и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Росфинмониторинг прокомментировал приостановку членства в "Эгмонте"

Группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила 19 октября, что приостановила членство Росфинмониторинга, сославшись на обеспокоенность последствиями конфликта на Украине.

Антонов заявил, что администрация США готова инспирировать любые антироссийские инициативы, не желая разбираться в возможных негативных последствиях.

"Разве кому-то в здравом уме выгодно неучастие России в группе "Эгмонт"? Вряд ли. Однозначно пострадают и США, поскольку Росфинмониторинг будет вынужден поставить "на паузу" ряд международных финансовых расследований", — сказал он журналистам.

Посол назвал "неприкрытой ложью" заявление замминистра финансов США Брайана Нельсона о том, что "уклонение" России от санкций якобы превращает ее в "убежище для незаконных активов".

"Российская национальная "антиотмывочная" система является одной из наиболее передовых в мире. Состоявшаяся в 2019 г. оценочная миссия ФАТФ это доказала. К слову, в ее состав входили и американские эксперты. В общем, как всегда, "двойные" стандарты, использование многосторонних структур в угоду американским интересам и во вред международному сотрудничеству", — сказал Антонов.

В Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства носит политический характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее финразведка РФ продолжит сотрудничать со странами, заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, пообещали в ведомстве.