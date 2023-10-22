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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231022/842045856.html
Шредер заявил, что США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией
Макроэкономика
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США не дали Украине продолжить мирные переговоры с Россией весной прошлого года, заявил в интервью Berliner Zeitung экс-канцлер Германии Герхард Шредер. "На мирных переговорах в... ПРАЙМ, 22.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, украина, сво, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. США не дали Украине продолжить мирные переговоры с Россией весной прошлого года, заявил в интервью Berliner Zeitung экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не позволили", — отметил политик, уточнив, что единственные, кто действительно мог бы урегулировать этот конфликт, — именно американцы.
По словам Шредера, изначально Умеров демонстрировал готовность к компромиссам, например, заверил, что Украина не стремится к членству в НАТО, а также готов был идти на уступки по вопросу Донбасса.
"Но в итоге ничего не вышло. Мое впечатление: ничего не могло выйти, потому что всё остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — подчеркнул экс-канцлер.
Он добавил, что в итоге Россия будет более тесно связана с Китаем, что для Запада явно нежелательно.