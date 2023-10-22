МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. США не дали Украине продолжить мирные переговоры с Россией весной прошлого года, заявил в интервью Berliner Zeitung экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Больше нет шансов. На Западе признали, что контрнаступление ВСУ кончилось

"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не позволили", — отметил политик, уточнив, что единственные, кто действительно мог бы урегулировать этот конфликт, — именно американцы.

По словам Шредера, изначально Умеров демонстрировал готовность к компромиссам, например, заверил, что Украина не стремится к членству в НАТО, а также готов был идти на уступки по вопросу Донбасса.

"Но в итоге ничего не вышло. Мое впечатление: ничего не могло выйти, потому что всё остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", — подчеркнул экс-канцлер.

Он добавил, что в итоге Россия будет более тесно связана с Китаем, что для Запада явно нежелательно.