МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок следует сдерживать эмоции в отношении руководства таких стран, как Россия и Китай, и не заниматься "морализаторством", заявил в интервью Berliner Zeitung экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Шредер заявил, что США запретили Украине вести мирные переговоры с Россией

"Россия остается Россией. Неважно, кто и как им управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет сложно. У нас есть то же самое со многими государствами, с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелеными" и Анналеной Бербок, то это неправильно", — подчеркнул Шредер.

По его словам, допуская "морализаторство" по отношению к Китаю и России, Бербок забывает, что Германии нужны разумные отношения с обеими этими странами.

"Морализаторство Бербок не будет иметь успеха во внутренней политике, но оно нанесет вред Германии и немецкой экономике", — подчеркнул Шредер.

На утверждение, что Бербок, будучи "определенно реалисткой", хочет своим курсом "польстить американцам", "самому важному союзнику" ФРГ, экс-канцлер ответил, что "это может быть правильно".

"Я сказал: мы должны сохранить альянс в целости и сохранности, но не любой ценой. Мы проводим в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня у нас этого больше нет", — отметил он.