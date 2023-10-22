МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мошенники могут использовать новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана россиян, предупредила в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова. Мошенники снова пустили в ход старую уловку в магазине

По ее словам, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают срочно обменять старые купюры на новые. Такие звонки делаются от имени социальных служб или представителей Банка России, но это обман.

Храпунова подчеркнула, что гражданам нет необходимости торопиться с заменой старых банкнот на новые — купюры нового образца будут вводиться в оборот одновременно с теми, что сейчас находятся в обороте.

Кроме того, мошенники могут использовать недоверие пожилых людей к непривычным купюрам и предлагать обмен у банкоматов. К примеру, пожилые люди могут обменять качественную банкноту на подделку, меняя новую тысячу на купюры по 500-100 рублей.