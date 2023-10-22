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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231022/842046120.html
Россиянам рассказали о мошенничестве с обменом банкнот
Макроэкономика
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Мошенники могут использовать новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана россиян, предупредила в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла... ПРАЙМ, 22.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, мошенники, банкноты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мошенники могут использовать новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей для обмана россиян, предупредила в интервью радио Sputnik куратор и эксперт проекта "Мошеловка" Алла Храпунова.
По ее словам, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают срочно обменять старые купюры на новые. Такие звонки делаются от имени социальных служб или представителей Банка России, но это обман.
Храпунова подчеркнула, что гражданам нет необходимости торопиться с заменой старых банкнот на новые — купюры нового образца будут вводиться в оборот одновременно с теми, что сейчас находятся в обороте.
Кроме того, мошенники могут использовать недоверие пожилых людей к непривычным купюрам и предлагать обмен у банкоматов. К примеру, пожилые люди могут обменять качественную банкноту на подделку, меняя новую тысячу на купюры по 500-100 рублей.