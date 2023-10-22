ВАШИНГТОН, 22 окт – ПРАЙМ. В Детройте жестоко убили религиозного лидера городской еврейской общины, женщину-раввина Саманту Уолл, сообщили местные власти. В Турции рассказали о последствиях конфликта на Ближнем Востоке

Тело потерпевшей нашли в центре города, у нее были многочисленные ножевые ранения, к ее дому тянулся кровавый след. Убийца пока не установлен, равно как и мотив преступления.

"Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм", — написала в соцсетях генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель.

Уолл было 40 лет. Она возглавляла наблюдательный совет одной из синагог. Она много работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами. Также она являлась высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен от деократов Элиссы Слоткин.

"В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы", — написала Слоткин.

Американские власти неоднократно предупреждали об угрозе всплеска антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта. В штате Иллинойс пожилой местный житель — как считает полиция, под влиянием новостей из Израиля – напал с ножом на своих квартиросъемщиков-мусульман палестинского происхождения, убив мальчика и тяжело ранив его мать.