МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в августе 2023 года ускорили рост до 9,5% в годовом выражении с июльских 9,2%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат отметил падение производства СПГ в России в январе-сентябре

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с предыдущим месяцем в августе реальные зарплаты в России снизились на 3,2%. Рост показателя по итогам января-августа составил 7,5% в годовом выражении.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 69 439 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 15,1%; по сравнению с июлем — снижение на 2,9%. В январе-августе зарплаты в номинальном выражении выросли на 13,2% в годовом выражении.

По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2023 году вырастут на 6,2%.

Также Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам 9 месяцев — на 4,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,1%, в январе- сентябре 2023 года по сравнению с январем-сентябрем 2022 года — на 4,8%", — говорится в сообщении.

В публикации Росстата уточнена динамика показателя с начала текущего года. Так, по новой оценке, рост реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале составил 4,6% вместо прежних 4,4%, во втором — 5,1%, а не 5,3%. По итогам первого полугодия показатель вырос на 4,7% в годовом выражении.

Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 4,3%.