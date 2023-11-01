МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Безработица в России в сентябре 2023 года третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%, следует из доклада Росстата. Росстат зафиксировал увеличение российского промпроизводства

"В сентябре 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

В июле и августе Росстат также оценивал безработицу в 3%. При этом если в августе общая численность безработных составляла 2,268 миллиона человек, то в сентябре она подросла до 2,315 миллиона человек.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября в органах службы занятости населения состояла на учете 531 тысяча не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 451 тысяча человек имела статус безработного, в том числе 300 тысяч человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в сентябре 2023 года составила 76,3 миллиона человек.

Как ранее в сентябре говорил министр экономического развития РФ Максим Решетников, крайне низкий уровень безработицы аномален и является скорее тормозом, чем плюсом. Возглавляемое им ведомство прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,1%. Там считают риск, связанный с напряженностью на рынке труда, одним из наиболее существенных внутренних рисков для развития экономики.