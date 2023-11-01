МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,69% на 30 октября с 6,59% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,9 процента

"На неделе с 24 по 30 октября 2023 г рост потребительских цен замедлился до 0,14%. Год к году инфляция составила 6,69%", — говорится в документе.

Отмечается, что в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,33%. "На плодоовощную продукцию рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели (1,14% после 1,15% неделей ранее). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,26%. Возобновилось снижение цен на муку, ускорилось удешевление сахара. Замедлился рост цен на мясопродукты, молочную продукцию, макаронные, крупяные и хлебобулочные изделия", — указали в министерстве.

Что касается сегмента непродовольственных товаров, то на отчетной неделе цены на них практически не изменились (рост на 0,01%).

"Легковые автомобили умеренно подорожали на 0,06%, как и неделей ранее. Возобновилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, темпы роста цен на лекарства снизились. На бензин и дизельное топливо снижение цен продолжается пятую неделю подряд (на отчетной неделе по —0,23% каждый)", — указано в документе.

Также в министерстве отметили, что в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,18%. В частности, в сфере туристических услуг основной вклад внесло снижение темпов роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы (0,12%).

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%.