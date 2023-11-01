МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в целом в России, по данным оперативной статистики, развивается предсказуемо, заявил президент России Владимир Путин. Мрак да и только. Путин дал совет "переживающим" за Израиль.

"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщил он в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент также отметил, что в августе и сентябре ВВП прибавил по 5,2%.

Более того, Путин прокомментировал уровень безработицы в России, назвав ее низкой. На данный момент она составляет около трех процентов.

Кроме этого, российский лидер поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги.

"Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам", — подытожил глава государства.