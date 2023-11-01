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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231101/842149749.html
Путин назвал развитие российской экономики стабильным
Макроэкономика
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Экономическая ситуация в целом в России, по данным оперативной статистики, развивается предсказуемо, заявил президент России Владимир Путин. "Оперативная статистика показывает,... ПРАЙМ, 01.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, инфляция, экономика, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в целом в России, по данным оперативной статистики, развивается предсказуемо, заявил президент России Владимир Путин.
"Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщил он в ходе совещания по экономическим вопросам.
Президент также отметил, что в августе и сентябре ВВП прибавил по 5,2%.
Более того, Путин прокомментировал уровень безработицы в России, назвав ее низкой. На данный момент она составляет около трех процентов.
Кроме этого, российский лидер поручил правительству и Центробанку следить за инфляцией, отслеживать динамику цен на социально значимые товары и услуги.
"Еще раз обращаю внимание правительства и Банка России на важность эффективных, скоординированных действий по снижению инфляции. Она напрямую отражается на благополучии российских семей, наших граждан. В том числе нужно тщательно отслеживать динамику цен по социально значимым, наиболее востребованным товарам и услугам", — подытожил глава государства.