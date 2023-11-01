НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Доходы россиян увеличиваются быстрее инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин. Путин об эмбарго против России: чем меньше барахла, тем меньше клопов

"Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам девяти месяцев — на 4,8 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.