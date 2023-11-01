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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231101/842149905.html
Путин заявил, что доходы россиян растут быстрее инфляции
Макроэкономика
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Доходы россиян увеличиваются быстрее инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин. "Увеличиваются и... ПРАЙМ, 01.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, доходы россиян, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Доходы россиян увеличиваются быстрее инфляции, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин.
"Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции", — сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале выросли на 5,1% в годовом выражении, как и кварталом ранее, а по итогам девяти месяцев — на 4,8 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.