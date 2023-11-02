Госдума приняла закон о наделении Москвы полномочиями по тарифам на тепло
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении Москвы полномочиями устанавливать тарифы на теплоэнергию.
Инициатива была внесена правительством России в апреле.
Законом предлагается наделить столицу полномочиями по установлению тарифов на теплоэнергию. В соответствии с действующим законодательством, тарифы регионам устанавливает правительство РФ. В Москве же предлагается дать возможность региональной власти заниматься этим, пояснил ранее РИА Новости член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, мотивация к этому заключается в том, что тариф на теплоэнергию устанавливается из прогноза среднемесячной температуры, но не за прошедший год, а за более длительный период. При этом последние зимы в Москве стали действительно теплыми, соответственно, жители имеют право платить за отопление меньше: сейчас такой возможности нет, но данный законопроект призван ее создать, объяснил депутат.
Ко второму чтению в комитете по строительству и ЖКХ были отработаны технические правки, но была рассмотрена и инициатива распространить предлагаемую норму на всю Россию.
"Пока решение следующее – пробуем, в порядке эксперимента, на Москве – самом развитом регионе, с действительно мощной инфраструктурой и большим населением, а дальше, если все успешно, рассматриваем возможность масштабирования на другие регионы РФ", — добавил Колунов.
https://1prime.ru/macroeconomics/20231102/842156380.html