МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении Москвы полномочиями устанавливать тарифы на теплоэнергию. Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна

Инициатива была внесена правительством России в апреле.

Законом предлагается наделить столицу полномочиями по установлению тарифов на теплоэнергию. В соответствии с действующим законодательством, тарифы регионам устанавливает правительство РФ. В Москве же предлагается дать возможность региональной власти заниматься этим, пояснил ранее РИА Новости член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, мотивация к этому заключается в том, что тариф на теплоэнергию устанавливается из прогноза среднемесячной температуры, но не за прошедший год, а за более длительный период. При этом последние зимы в Москве стали действительно теплыми, соответственно, жители имеют право платить за отопление меньше: сейчас такой возможности нет, но данный законопроект призван ее создать, объяснил депутат.

Ко второму чтению в комитете по строительству и ЖКХ были отработаны технические правки, но была рассмотрена и инициатива распространить предлагаемую норму на всю Россию.

"Пока решение следующее – пробуем, в порядке эксперимента, на Москве – самом развитом регионе, с действительно мощной инфраструктурой и большим населением, а дальше, если все успешно, рассматриваем возможность масштабирования на другие регионы РФ", — добавил Колунов.