МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Алкогольное" моорженое почти не проивзодят в России практически, его доля в совокупном объеме очень маленькая, но в любом случае его реализацию нужно ограничить специальными точками и не продавать несовершеннолетним, рассказала РИА Новости замгендиректора Союза мороженщиков Наталья Уткина. Минфин предложил повысить минимальную цену на крепкий алкоголь, пишет СМИ

Власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем, так как они убеждены, что его следует продавать только в общепите. Более того, необходимо установить запрет для несовершеннолетних, сообщают СМИ.

"В России мороженого с алкоголем выпускается очень небольшое количество — тысячные и даже, наверно, десятитысячные доли от общего объема — и всего на нескольких предприятиях. Практически можно сказать, что его нет на рынке, и им можно пренебречь", — сказала Уткина.

Идею продаж мороженого с содержанием алкоголя в специальных точках в соответствующем союзе, несмотря ни на что, одобряют. Уткина резюмировала, что содержание этилового спирта в таком пмороженом крайне маленькое и не превышает 3%. Союз мороженщиков поддерживает реализацию "алкогольного мороженого" в специальных местах — например, в HoReCa. Кроме того, как сообщает замгендиректора, мороженое не должно быть доступно для деей.

В России в 2021 году произвела рекордный объем мороженого — 527 тысяч тонн, а в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.