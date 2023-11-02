МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает с 2024 года переход резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) на налоговый мониторинг. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации. Совфед упростил переход резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг

В настоящее время организация должна отвечать одновременно нескольким критериям, чтобы осуществить переход на налоговый мониторинг и подать заявление в налоговый орган. Она должна обладать не менее 160 миллионами рублей, в которые включены НДС, акцизы, НДФЛ, налоги на прибыль, НДПИ и страховых взносов за год, суммарный объем полученных доходов — не менее 1 миллиарда рублей, совокупная стоимость активов — также не менее 1 миллиарда рублей.

При этом данные критерии не обязательны для организаций, которые являются участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений или участниками промышленных кластеров. Новый закон причисляет и резидентов ОЭЗ к организациям, для которых выполнение этих критериев не обязательно. Это изменение вносится в Налоговый кодекс (НК) в целях реализации поручения президента России о возможности проведения налогового мониторинга в отношении резидентов ОЭЗ.

Закон также переносит из закона об ОЭЗ в НК стабилизационные нормы, касающиеся неухудшения налоговых условий для резидентов ОЭЗ. Норма, которая была в отраслевом законе, прекращает действие с 1 января 2024 года, сообщила ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

Сейчас в Налоговом кодексе аналогичные нормы прописаны в отношении резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Также сообщается, что Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс для стимулирования внедрения и применения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в производстве.

Подписанный закон освобождает физических лиц от НДФЛ, а юридических лиц от налога на прибыль организаций в отношении доходов, полученных в результате безвозмездной передачи им государственными или муниципальными заказчиками исключительных прав на РИД или лицензий на использование таких активов, созданных при выполнении государственного или муниципального контракта.

Минфин сообщил, что перечисленные льготы будут действовать в нескольких случаях перечисленных в дркументе.