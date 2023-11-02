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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231102/842158102.html
Путин поручил создать план развития природоподобных технологий в России
Макроэкономика
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Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода проработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России. "В 6-месячный... ПРАЙМ, 02.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, владимир путин, природоподобные технологии
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода проработать и утвердить план мероприятий по развитию природоподобных технологий в России.
"В 6-месячный срок разработать и утвердить план мероприятий, направленных на развитие природоподобных технологий в Российской Федерации, в том числе на создание передовой научной инфраструктуры, формирование кадровых ресурсов и проведение научных исследований в этой сфере", — говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.
Ранее Владимир Путин подписал закон о возврате к расчету бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть в 60 долларов за баррель. Сообщается, что переход к этому правилу делает бюджет более устойчивым и позволяет учесть валютный курс и остальные факторы.
Природоподобные технологии — это воспроизведение процессов живой природы в виде технических систем, интегрированных в естественный оборот. Природоподобные технологии основаны на использовании возобновляемых ресурсов, отличаются чрезвычайными экономичностью и эффективностью. Формирование природоподобной техносферы отмечено как стратегический приоритет научно-технологического развития РоссиИ до 2035 года.