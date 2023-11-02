МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект об особенностях перехода акций или долей российских экономически значимых организаций (ЭЗО) от иностранных холдингов в прямое владение, допускающий их получение не только россиянами, но и иностранцами. Также документ жестче прописывает обязанность россиян вступать в прямое владение в случае решения суда. "Мир" вам. В Турции появились российские терминалы

Принятый этим летом закон позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранные холдинговые компании, связанные с недружественными странами. Этот антисанкционный закон вступил в силу 4 сентября. Перечень ЭЗО формирует правительство, для попадания в него российская организация должна соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более 4 тысяч сотрудников.

Действующий закон предусматривает, что после решения суда о приостановке прав иностранной холдинговой компании у граждан и резидентов РФ возникает обязанность вступить в прямое владение акциями/долями экономически значимой организации. Внесенный законопроект оставляет эту обязанность, но добавляет право вступить в прямое владение для лиц, не являющихся гражданами или резидентами РФ.

При этом прописывается, что сама ЭЗО после решения суда должна в течение 20 рабочих дней направить извещения всем известным ей лицам, которые косвенно владели акциями/долями.

Далее гражданам и резидентам РФ дается три месяца со дня получения извещения на то, чтобы они направили в ЭЗО заявление, содержащее информацию для вступления в прямое владение акциями/долями. Если они нужное заявление не подали, будет подключаться Росфинмониторинг. Ведомство будет направлять "уклонистам" уже предписания устранить нарушения с конкретным сроком.

А иностранцы, которые хотят реализовать свое право на вступление в прямое владение, могут направить такое заявление в течение четырех месяцев со дня решения суда. Но если вдруг это иностранное юрлицо опять окажется холдингом, связанным с недружественной страной, его корпоративные права можно будет приостановить по этому же закону.

Кроме того, при таком переходе акций/долей в прямое владение исключается необходимость получения согласия Банка России (если речь о банке или другой финансовой организации), правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями или ФАС, привлечения уполномоченного федерального органа для определения цены размещения акций ЭЗО, соблюдения требований о преимущественном приобретении акций (долей) ЭЗО и об одобрении сделки с заинтересованностью.

Той же группой парламентариев в Госдуму внесен законопроект об установлении административной ответственности за нарушение законодательства по ЭЗО. За неисполнение обязанности по подаче заявления, содержащего необходимую для вступления в прямое владение акциями (долями) информацию, штраф для граждан составит 200-400 тысяч рублей, для должностных лиц – 300-500 тысяч, для юрлиц – 500-700 тысяч. Аналогичные штрафы предусмотрены и за неисполнение или несвоевременное исполнение органами управления экономически значимой организации своих обязанностей.