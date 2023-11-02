2023-11-02T17:04:00+03:00
2023-11-02T17:09:47+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231102/842159594.html
ЦБ отметил снижение обеспеченности России работниками
Макроэкономика
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Нехватка рабочих рук в России в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим усилилась и обновила максимум с начала 2020 года, говорится в "Основных направлениях... ПРАЙМ, 02.11.2023
банки, макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нехватка рабочих рук в России в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим усилилась и обновила максимум с начала 2020 года, говорится в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" Банка России.
По данным мониторинга предприятий, проведенного ЦБ, в третьем квартале проблема нехватки персонала усилилась по сравнению с предыдущим кварталом как в целом по экономике, так и во всех основных отраслях.
"Обеспеченность работниками в третьем квартале 2023 года обновила локальный минимум с первого квартала 2020 года. Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств", — указал регулятор.
По данным Росстата, безработица в России в сентябре 2023 года третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%.