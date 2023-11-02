МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нехватка рабочих рук в России в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим усилилась и обновила максимум с начала 2020 года, говорится в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" Банка России. Банк России зафиксировал рост числа клиентов брокеров и управляющих

По данным мониторинга предприятий, проведенного ЦБ, в третьем квартале проблема нехватки персонала усилилась по сравнению с предыдущим кварталом как в целом по экономике, так и во всех основных отраслях.

"Обеспеченность работниками в третьем квартале 2023 года обновила локальный минимум с первого квартала 2020 года. Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств", — указал регулятор.

По данным Росстата, безработица в России в сентябре 2023 года третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 3%.