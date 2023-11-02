2023-11-02T17:24:37+03:00
2023-11-02T17:24:37+03:00
2023-11-02T17:24:37+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231102/842160009.html
Путин поручил направить в кабмин предложения по развитию рынка труда
Макроэкономика
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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, которые должны быть подготовлены главами... ПРАЙМ, 02.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, рынок труда, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, которые должны быть подготовлены главами регионов, сказано на интернет-портале Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по вопросам развития рынка труда, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", — сообщается в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 декабря 2023 года, ответственный — помощник президента России Игорь Левитин.
Ранее в четверг Путин подписал закон, благодаря которому переход резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг в России будет упрощен.