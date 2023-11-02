МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря направить в правительство предложения по развитию рынка труда, которые должны быть подготовлены главами регионов, сказано на интернет-портале Кремля. В России упростили переход резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг

"Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по вопросам развития рынка труда, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации", — сообщается в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 декабря 2023 года, ответственный — помощник президента России Игорь Левитин.

Ранее в четверг Путин подписал закон, благодаря которому переход резидентов ОЭЗ на налоговый мониторинг в России будет упрощен.