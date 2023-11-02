МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк России собирается осуществлять валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики еще три года, ежегодный объем продаж может составить до 600 миллиардов рублей, говорится в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" ЦБ. ЦБ отметил снижение обеспеченности России работниками

С 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей.

В документе ЦБ указывается, что в 2023 году объем продаж в рамках данного механизма составит 0,25 триллиона рублей.

"По оценкам Банка России, в 2024–2026 годах продажи валюты в рамках данного механизма могут составлять до 0,6 триллиона рублей ежегодно", — сказано в материалах ЦБ.

Операций в рамках бюджетного правила пока нет. В период с 6 сентября по 7 ноября это должна быть покупка валюты на 398,72 миллиарда рублей, по 18,12 миллиарда в день. Однако Банк России из-за ослабления рубля решил не покупать валюту на рынке с 10 августа и до конца года.