2023-11-02T17:41:19+03:00
2023-11-02T17:41:19+03:00
2023-11-02T17:41:19+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231102/842160280.html
Банк России будет осуществлять валютные операции еще три года
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Банк России собирается осуществлять валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри российской... ПРАЙМ, 02.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, центробанк, фнб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Банк России собирается осуществлять валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики еще три года, ежегодный объем продаж может составить до 600 миллиардов рублей, говорится в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов" ЦБ.
С 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей.
В документе ЦБ указывается, что в 2023 году объем продаж в рамках данного механизма составит 0,25 триллиона рублей.
"По оценкам Банка России, в 2024–2026 годах продажи валюты в рамках данного механизма могут составлять до 0,6 триллиона рублей ежегодно", — сказано в материалах ЦБ.
Операций в рамках бюджетного правила пока нет. В период с 6 сентября по 7 ноября это должна быть покупка валюты на 398,72 миллиарда рублей, по 18,12 миллиарда в день. Однако Банк России из-за ослабления рубля решил не покупать валюту на рынке с 10 августа и до конца года.