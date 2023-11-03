МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в этом году составит 2,8-3%, а в Европе — минус, но Москва этому не радуется — просто констатирует факт, заявил президент Владимир Путин. Центробанк Японии повысил прогнозы по ВВП и инфляции

"У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы — минус, небольшой, но минус. Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт", — сказало Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ВВП России в сентябре вырос на 5,2 процента в годовом выражении. Ведомство добавило, что инфляция в стране на 30 октября составила 6,69 процента.

Согласно прогнозам ЦБ, российская экономика в 2023 году поднимется на 2,2-2,7 процента.

При этом ВВП еврозоны в третьем квартале, по данным Евростата, снизился на 0,1 процента. Инфляция в странах региона замедлилась до 2,9 процента по итогам октября.