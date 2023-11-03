МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Средняя ставка по рыночной ипотеке (вне рамок льготных программ) в России достигла 16,5%, и в ближайшее время она может вырасти до 17%, поскольку еще не все банки успели скорректировать свои условиям, заявили РИА Новости эксперты. Ипотека в России растет ускоренными темпами, заявила Набиуллина

Сбербанк с пятницы повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках на 1,4 процентного пункта, минимальная теперь составляет 15,6%. ВТБ повысил ставки по рыночным программам с 1 ноября, минимальная ставка с учетом всех дисконтов составит 16,4% годовых.

"Если ориентироваться на крупнейших игроков рынка, то средняя ставка находится на уровне примерно 16,5%", — заявила младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Надежда Караваева. Она добавила, что на сегодняшний день еще не все банки успели поднять ставки, и в ближайшие две недели может наблюдаться рост ставок у кредитных организаций, которые пока её "придерживали".

"После повышения ставок крупнейшими банками будут происходить корректировки и у менее крупных участников, так что средние ставки какое-то время будут расти", — делает вывод замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Более того, по словам Караваевой, текущий уровень стоимости рыночной ипотеки для заемщика уже является практически заградительным и не способствует новым выдачам. "Так, с учетом дополнительных расходов в виде страховки и прочих, полная стоимость ипотеки стала еще выше указанных 16,5%", — отметила она.

А по словам Лопатина, в случае сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 15% в декабре средние ставки по рыночной ипотеке в конце года могут превысить 17%.