МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на автозаправках в России на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года, ФАС должна за этим проследить, заявил вице-премьер России Александр Новак. В "TotalEnergies" заявили об ограничении цен на топливо на АЗС во Франции

Зампредседателя правительства в пятницу провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, сообщила пресс-служба кабмина.

"Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года. ФАС обязана за этим следить", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.