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https://1prime.ru/macroeconomics/20231103/842172318.html
Цены на АЗС не должны расти выше инфляции по итогам года, заявил Новак
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Цены на автозаправках в России на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года, ФАС должна за этим проследить, заявил вице-премьер России Александр Новак... ПРАЙМ, 03.11.2023
энергетика, макроэкономика, экономика, новости, бензин, россия, цены на топливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на автозаправках в России на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года, ФАС должна за этим проследить, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Зампредседателя правительства в пятницу провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, сообщила пресс-служба кабмина.
"Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года. ФАС обязана за этим следить", — приводятся в сообщении слова вице-премьера.