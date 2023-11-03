2023-11-03T23:44:22+03:00
2023-11-03T23:44:22+03:00
2023-11-03T23:44:22+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231103/842173093.html
МВД выделят более 533 млн рублей на загранпаспорта с чипами
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МВД получит финансирование в объеме более 533 миллионов рублей на разработку 260 тысяч бланков для заграничных паспортов с электронными чипами, соответствующее распоряжение... ПРАЙМ, 03.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, загранпаспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. МВД получит финансирование в объеме более 533 миллионов рублей на разработку 260 тысяч бланков для заграничных паспортов с электронными чипами, соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2023 году МВД России… бюджетные ассигнования в размере 533520 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду изготовление 260 тысяч штук бланков паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность… за пределами территории России, содержащих электронный носитель информации", — указано в публикации.
Отмечается, что МВД нужно отчитаться о расходовании данных средств до 1 февраля 2024 года.