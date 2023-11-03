МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. МВД получит финансирование в объеме более 533 миллионов рублей на разработку 260 тысяч бланков для заграничных паспортов с электронными чипами, соответствующее распоряжение российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году МВД России… бюджетные ассигнования в размере 533520 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду изготовление 260 тысяч штук бланков паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность… за пределами территории России, содержащих электронный носитель информации", — указано в публикации.

Отмечается, что МВД нужно отчитаться о расходовании данных средств до 1 февраля 2024 года.