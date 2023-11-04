МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Перечень товаров для параллельного импорта, опубликованный Минпромторгом РФ в августе, вступил в силу: теперь поставкам подлежат батарейки Panasonic и Duracell, фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony, а также бренды различных очков, в частности Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Патрушев поставил под вопрос дальнейшее использование параллельного импорта

Как поясняли в Минпромторге, для включения и исключения того или иного бренда из перечня существуют четкие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки, закрыла свое производство в России — такие бренды в него включаются. Если же иностранные партнеры добросовестно выполняют контрактные обязательства, продукция в достаточном количестве представлена на полке и поставляется российским предприятиям — продукция из перечня исключается.

При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.

Параллельный импорт был легализован правительством весной прошлого года для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.