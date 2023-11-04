МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"У Украины достаточно большой объем международной финансовой помощи. За счет налогов и сборов нам не хватает даже профинансировать на 100% нужды армии, безопасности и обороны. Все остальные, невоенные статьи финансируются за счет заимствований, партнеров и грантов. Это позволяет проиндексировать заработные платы, повысить минимальные зарплаты и помощь малоимущим… Мы критически зависимы от помощи партнеров", — заявил Гетманцев в эфире телеканала "Рада".

Он предположил, что, возможно, помощь будет выделена в другом объеме и под определенными условиями контроля денег, которые Киев получает.

Ранее Гетманцев сообщил, что объемы внешнего финансирования бюджета за 10 месяцев этого года составили 35,39 миллиарда долларов. Он обратил внимание, что после принятия изменений в бюджет в октябре 2023 года ориентировочная потребность во внешнем финансировании на 2023 год увеличилась на 2,1 миллиарда долларов и сейчас оценивается в около 45 миллиардов. По его словам, это означает, что в ноябре-декабре Киеву для финансирования госбюджета страны необходимо привлечь около 9,5 миллиарда долларов льготных кредитов и грантов.

Нацбанк Украины в пятницу сообщил, что по итогам этого года дефицит государственного бюджета достигнет 29% ВВП без учета грантов в доходах, прежде всего из-за более высоких потребностей на безопасность и оборону страны.