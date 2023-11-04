МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Исход боевых действий на Украине в зимний период, который станет для ВСУ серьезным испытанием на прочность, будет зависеть от силы воли и готовности сторон, а также от поставок боеприпасов, пишет американское издание The National Interest. Вы же обещали. Разведчик рассказал, как США предали Киев

Так, по словам автора статьи, минусовые температуры могут негативно повлиять на функционирование оружия и боевой техники, увеличивая расход боеприпасов и износ техники.

Также зимние условия усложняют использование беспилотников и маневрирование тяжелой техники, что влияет на ход боевых действий. Зимняя погода требует новых типов маскировки и методов подготовки личного состава и техники.

Как отмечается, обе противоборствующие стороны готовятся к зимней кампании, но для Украины главной проблемой остается разрушенная энергетическая система. Западные и российские аналитики предполагают, что стороны будут наносить удары по инфраструктурным объектам и путям снабжения.

"Будущее конфликта определит не погода, а политическая воля и наличие ресурсов. Для Украины главная проблема – это боевая техника и боеприпасы", — говорится в материале.

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