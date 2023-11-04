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Исход боевых действий на Украине в зимний период, который станет для ВСУ серьезным испытанием на прочность, будет зависеть от силы воли и готовности сторон, а также от поставок... ПРАЙМ, 04.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, всу, украина, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Исход боевых действий на Украине в зимний период, который станет для ВСУ серьезным испытанием на прочность, будет зависеть от силы воли и готовности сторон, а также от поставок боеприпасов, пишет американское издание The National Interest.
Так, по словам автора статьи, минусовые температуры могут негативно повлиять на функционирование оружия и боевой техники, увеличивая расход боеприпасов и износ техники.
Также зимние условия усложняют использование беспилотников и маневрирование тяжелой техники, что влияет на ход боевых действий. Зимняя погода требует новых типов маскировки и методов подготовки личного состава и техники.
Как отмечается, обе противоборствующие стороны готовятся к зимней кампании, но для Украины главной проблемой остается разрушенная энергетическая система. Западные и российские аналитики предполагают, что стороны будут наносить удары по инфраструктурным объектам и путям снабжения.
"Будущее конфликта определит не погода, а политическая воля и наличие ресурсов. Для Украины главная проблема – это боевая техника и боеприпасы", — говорится в материале.
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