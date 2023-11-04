МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман попал в скандальную историю, попытавшись поцеловать свою немецкую коллегу Анналену Бербок, пишет Bild. Бербок опозорилась перед встречей с эмиром Катара, сообщили СМИ

Инцидент произошел в четверг в Берлине, где проходил саммит министров ЕС. Темой обсуждения было возможное расширение союза.

Во время группового фотографирования хорватский министр встал рядом с Бербок, сначала взял ее за руку и, пока она смотрела на него, попытался поцеловать, видимо, в губы. Бербок молниеносно отвернулась.

В Хорватии жест министра вызвал осуждение. Крупнейшая газета Jutarnji list вышла под заголовком "Позор", автор материала просит у Бербок прощения извиниться и пишет, что испытывает "глубокий стыд" за Радмана.

Ультралевый депутат Ивана Кекин заявила, что Радман "опозорил всех хорватов". Бывший премьер-министр Хорватии Ядранка Косор написала: "Принудительные поцелуи женщин тоже называют насилием, верно?"

Как уточняет Bild, хорватский министр прибыл на фотосессию позже других, когда остальные его коллеги уже поздоровались. В окружении Бербок сказали, что это была неуклюжая попытка быстро поприветствовать друг друга.

Радман уже извинился и заявил, что хотел поприветствовать коллегу "по-человечески".