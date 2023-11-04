МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Официальные лица США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией, передает NBC со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников — нынешнего и бывшего. В США рассказали, с какими проблемами скоро столкнутся ВСУ

По словам источников, разговоры включали в себя общие сведения о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. Некоторые из переговоров состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей более чем 50 стран, поддерживающих Украину.

Как отмечается, эти обсуждения являются "признанием динамики в военном отношении на Украине и в политическом плане в США и Европе". Они начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что конфликт зашел в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине.

По словам чиновников, представители администрации Джо Байдена также обеспокоены тем, что "у Украины заканчиваются силы, в то время как у России их запасы кажутся бесконечными". Так, Киев испытывает трудности с набором солдат.

По словам чиновников, правительство США обеспокоено тем, насколько меньше общественного внимания привлек украинский конфликт с тех пор, как почти месяц назад началась война между Израилем и ХАМАС. Чиновники опасаются, что этот сдвиг может затруднить получение дополнительной помощи Киеву.

Некоторые американские военные чиновники в частном порядке начали использовать термин "патовая ситуация" для описания нынешнего положения дел на Украине. Ни одна из сторон не добилась больших успехов на поле боя. Официальные лица также в частном порядке заявили, что "Украине, вероятно, осталось только до конца года или немногим позже, прежде чем начнутся срочные дискуссии о мирных переговорах". По словам чиновников, официальные лица США поделились своими взглядами с европейскими союзниками.

По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, Байден "уделяет пристальное внимание истощающимся вооруженным силам Украины". Как отметил один из источников, США и их союзники могут предоставить Киеву оружие, "но если у них нет компетентных сил, чтобы его использовать, это бесполезно".

Прогресс в контрнаступлении ВСУ был очень медленным, и надежда на то, что Украина добьется значительных успехов, включая выход на побережье, угасает, указали в Вашингтоне.