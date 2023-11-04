МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Таможенные органы за январь-октябрь выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции (ЕКП), включая табачную продукцию, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев. В ФТС отметили резкий рост количества контрафакта в России

"За январь-октябрь 2023 года таможенными органами выявлено 3,3 миллиона ЕКП, в том числе табачной продукции с товарными знаками "Космос", Marlboro, ВТ и прочими", — сказал он.

При этом, по его словам, в 2022 году таможенными органами выявлено 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции, из которых 434 264, относящихся к табачной продукции и содержащей товарные знаки Marlboro, "Космос", "Корона", "Родопи", "Стюардесса" и другие.

Как указал Шкляев, в отношении табачной продукции в Таможенном реестре зарегистрированы и действуют более 20 товарных знаков, принадлежащих 5 правообладателям – российским и иностранным компаниям.