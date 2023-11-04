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2023-11-04T07:10:00+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231104/842173501.html
Таможенники отчитались о выявленном контрафакте в 2023 году
Макроэкономика
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Таможенные органы за январь-октябрь выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции (ЕКП), включая табачную продукцию, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых... ПРАЙМ, 04.11.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Таможенные органы за январь-октябрь выявили 3,3 миллиона единиц контрафактной продукции (ЕКП), включая табачную продукцию, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.
"За январь-октябрь 2023 года таможенными органами выявлено 3,3 миллиона ЕКП, в том числе табачной продукции с товарными знаками "Космос", Marlboro, ВТ и прочими", — сказал он.
При этом, по его словам, в 2022 году таможенными органами выявлено 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции, из которых 434 264, относящихся к табачной продукции и содержащей товарные знаки Marlboro, "Космос", "Корона", "Родопи", "Стюардесса" и другие.
Как указал Шкляев, в отношении табачной продукции в Таможенном реестре зарегистрированы и действуют более 20 товарных знаков, принадлежащих 5 правообладателям – российским и иностранным компаниям.