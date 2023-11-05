МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Хаотичная реакция США на возникающие вызовы в конфликтных регионах приводит к тому, что мир видит неспособность Вашингтона решать мировые проблемы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Кризис американского лидерства. Пушков объяснил некомпетентность Запада

По его словам, во время обострения палестино-израильского противостояния США, встав целиком на сторону Израиля, оказались в сложном положении — и не только в мусульманском мире, возмущенном такой позицией.

Пушков подчеркнул, что у США отсутствует решение нового острого кризиса, который стал результатом их политики на Ближнем Востоке.

Кроме того, США вооружают Украину, не будучи способными назвать конечную цель своих действий, кроме недостижимого "поражения" России, указал сенатор. Точно так же администрация президента Джо Байдена не способна предложить решения ближневосточного кризиса, за исключением военной поддержки Израиля, добавил он.

"Байден называет эту невнятицу "американским лидерством". Однако в мире такую хаотичную политику все чаще воспринимают как неспособность США решать мировые проблемы", — указал Пушков.