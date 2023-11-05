МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Компании из ФРГ, которые разместили производство на Украине, жалуются на польскую таможню, задерживающую экспорт товаров и "душащую" украинскую экономику, пишет Spiegel. В Польше раскрыли коварные планы Запада по Украине

Как заявляют инвесторы, Варшава, задерживая экспорт, специально "ставит Украине палки в колеса", что идет вразрез с экономической поддержкой Киева Евросоюзом.

"Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать госбюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать невыплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев", — говорится в публикации.

Причиной задержек назван "тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной".

В ряде немецких фирмах рассказали, что польские таможенники "сознательно затягивают" досмотр экспортных грузов. По мнению производителей это можно расценивать как скрытый саботаж.

В свою очередь, польская таможенная служба заявляет о необходимости усложнить процедуру досмотра продукции на границе из-за активной контрабанды сигарет с Украины. При этом как считает немецкий бизнес, Варшава использует ситуацию на границе как инструмент давления на Киев.

Член совета директоров немецкой Leoni Инго Шпенглер заявил, что если проблема на границе за короткий срок не решится, то компании придется покинуть Украину.