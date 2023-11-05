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Украиной сейчас управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно ввел военное положение, заявил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы... ПРАЙМ, 05.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, олег соскин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украиной сейчас управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно ввел военное положение, заявил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
По его словам, Верховная рада "разгромлена", фракцию экс-премьера Юлии Тимошенко "уже вообще не слышно — она растоптана", фракция экс-президента Петра Порошенко "тоже растоптана".
"Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — подчеркнул Соскин.
Он назвал офис президента антиконституционным органом и простой "канцелярией", незаконно ограничивающей права граждан.
По словам Соскина, Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент за нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия режима в отношении собственных граждан. Однако, как отметил эксперт, этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство "стационарного бандита".