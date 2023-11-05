МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Украиной сейчас управляет антиконституционный орган, который совершил госпереворот и незаконно ввел военное положение, заявил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. "Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому

По его словам, Верховная рада "разгромлена", фракцию экс-премьера Юлии Тимошенко "уже вообще не слышно — она растоптана", фракция экс-президента Петра Порошенко "тоже растоптана".

"Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — подчеркнул Соскин.

Он назвал офис президента антиконституционным органом и простой "канцелярией", незаконно ограничивающей права граждан.

По словам Соскина, Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент за нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия режима в отношении собственных граждан. Однако, как отметил эксперт, этого не происходит, поскольку Украина превратилась в государство "стационарного бандита".