МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мир вступил в гонку, в которой технологии становятся фактором экономического доминирования, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Россия перешла к защите своего суверенитета, заявил Белоусов

"Мир вступил в технологическую гонку, и дело даже не в самом факте гонки, а в том, что крупнейшие страны мира, прежде всего США, пытаются сделать технологии фактором экономического доминирования", — сказал Белоусов, выступая на марафоне "Знание. Первые" по теме "Суверенная экономика: шаги, которые сделали Россию сильной".

По его словам, эта гонка развивается в трех-четырех основных сферах. Первая — это цифровизация (искусственный интеллект, квантовые вычисления и целый ряд других направлений).

"(Вторая сфера — прим. ред.) это космос. Это очень недооцененная пока сфера, но буквально в ближайшие два-три года мы увидим, что ситуация кардинально изменилась. Почему? Потому что космос — это развертывание низкоорбитальных космических группировок… Это означает совершенно новую систему связи. А это — интернет вещей, управление транспортом и так далее… И второе — это дистанционное зондирование Земли в режиме реального времени, когда у вас через спутник можно управлять процессами — производственными, транспортными, стройками и так далее в режиме онлайн", — продолжил Белоусов.

Кроме того, по словам первого вице-премьера России, технологическая гонка идет в сферах медицины и энергетики, а отчасти и в сфере беспилотников — как в воздухе, так и на земле и воде.

Белоусов обозначил еще ряд глобальных трендов. Среди них — появление новых крупных игроков на мировом рынке, так называемых "суперэкономик". Он пояснил, что это такие страны, которые обладают потенциалом обретения экономического и политического суверенитета. Среди них — Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Индонезия, Иран, Турция и ряд других. На подходе арабские и крупнейшие африканские страны. "Ситуация абсурдна". Польша "душит" украинскую экономику

Среди других трендов он назвал сложности во взаимоотношениях США и Китая; кризис крупнейших институтов глобальной экономики — Всемирной торговой организации (ВТО), частично Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); рост долговой нагрузки.

"И еще один тренд в мировой экономике — климатический вызов и энергопереход — попытка зафиксировать требования зеленой экономики как фактор конкурентоспособности: запретить или существенно ограничить торговлю "грязными" продуктами, такими как уголь, нефть, металлы, удобрения, химические товары, для того чтобы закрепить свои конкурентные преимущества", — указал он.

Он также отметил, что эти вызовы в настоящее время осмысляют во всех странах мира.