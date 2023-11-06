МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Действия, подобные тем, которые допустил главком ВСУ Валерий Залужный, можно расценивать как саботаж, заявил в интервью Wirtualna Polska генерал Вальдемар Скшипчак, комментируя итоги неудачной попытки украинского "контрнаступления". Как курица без головы. Экс-аналитик ЦРУ оценил состояние ВСУ

По его словам, Залужный принял решение, что украинцы должны будут производить атаки на самый трудный для Украины участок фронта — тот, где россияне "прекрасно подготовились".

"За ошибки в командовании я бы лишил Залужного должности. Если он является виновником этого неудавшегося контрнаступления, я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление, — подчеркнул Скшипчак.

По его мнению, Украине, вероятно, не останется иного выбора, кроме как идти на переговоры. "На данный момент сложно сказать, на каких условиях", — уточнил генерал.

Он отметил, что любое прекращение огня пойдет только на пользу России. Согласно оценкам военных, ситуация на Украине "очень плохая", добавил генерал.

Скшипчак считает, что противостояние закончится не на поле боя, а в "гостиных политиков", причем целью будет не торг за утраченные земли, а просто прекращение конфликта. Это будет поражение Украины, подчеркнул он.