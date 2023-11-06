МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – ПРАЙМ. Контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено, украинские силы "выдохлись", осталась лишь агония, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Лишить должности". Польский генерал увидел саботаж в действиях Залужного

"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе – практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные", — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что планы украинских войск пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. В настоящее время противник в большей степени атакует, не используя бронетехнику.

"Потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают. Как известно, заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику", — сказал Балицкий.