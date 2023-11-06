2023-11-06T06:43:45+03:00
2023-11-06T06:43:45+03:00
2023-11-06T06:43:45+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231106/842181109.html
"Кризис ширится". Поляки столкнулись с нарастающей проблемой
Макроэкономика
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В Варшаве растет количество бездомных, которые спят на станциях метро и в вагонах, пишет Gazeta Wyborcza. Польские благотворительные организации предупреждают о проблеме... ПРАЙМ, 06.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, польша, бедность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. В Варшаве растет количество бездомных, которые спят на станциях метро и в вагонах, пишет Gazeta Wyborcza.
Польские благотворительные организации предупреждают о проблеме бездомности и нехватке мест для ночлега. Число людей, которым нуждаются в помощи из-за отсутствия жилья, удвоилось, при этом точной статистики об общем количестве бездомных в столице нет — по оценкам, их может быть до шести тысяч. Среди них, как уточняют в благотворительных организациях, есть украинцы.
Некоторые из тех, кто приходит на центральный вокзал за бесплатной едой, все же имеют крышу над головой, но не могут позволить себе основные продукты питания из-за высокой инфляции.
Из-за отсутствия свободных мест в ночлежках некоторые бездомные спят прямо на станциях метро. Вопрос о запрете им ночевать там пока остается открытым.
"Во многих городах на Западе проблема бездомных, спящих на улице, в метро существует уже много лет. Не в таком масштабе, но то же самое будет и в Варшаве. Кризис в мире ширится, поэтому эта проблема также будет нарастать. Я реалист: решения у нее нет", — отметила сотрудница фонда "Сердце города" Люся Жегалкович.
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